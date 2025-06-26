В Семее мужчину арестовали на 20 суток за мат в автобусе
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В Семее специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении местного жителя, который устроил скандал в маршрутке №2, используя нецензурную брань в адрес водителя, передаёт BAQ.KZ.
По данным суда, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение — в июне 2025 года он был наказан по части 1 статьи 434 КоАП РК за мелкое хулиганство.
На этот раз мужчина снова нарушил общественный порядок, что квалифицируется уже как повторное правонарушение (часть 2 статьи 434 КоАП РК). В суде он частично признал вину, заявив, что нарушил порядок, но не согласился с формулировкой обвинения.
Суд, изучив материалы дела и учтя рецидив, признал его виновным. С учетом повторности и общественной опасности совершенного проступка мужчине назначено наказание в виде 20 суток административного ареста.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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