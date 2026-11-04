В Семее планируют построить две новые больницы, театр и стадион
В городе также готовят проекты развития административно-делового центра и реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Шугаева и Сатпаева.
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В Семее обсудили строительство новых социальных объектов, развитие дорожной и инженерной инфраструктуры. В частности, в областном центре планируют возвести многопрофильную больницу на 300 коек, детскую больницу, драматический театр и стадион.
Совещание под председательством акима области Абай Берика Уали было посвящено реализации проектов в рамках акции «Абайға құрмет», разработке Генерального плана города и проекта детальной планировки административно-делового центра.
В рамках акции «Абайға құрмет» в Семее уже ведётся строительство ряда социальных, культурных, образовательных и спортивных объектов. По некоторым проектам продолжаются проектные работы и оформление документации. В частности, началось строительство школы BINOM.
Также ведётся подготовка к реализации проектов многопрофильной областной больницы на 300 коек и многопрофильной детской больницы. Кроме того, в планах — строительство драматического театра, стадиона и центра искусств.
Отдельное внимание на совещании уделили развитию нового административно-делового центра. Для своевременного начала строительства объектов необходимо завершить разработку градостроительной документации, оформление земельных участков и подготовку инженерных сетей.
В числе приоритетных задач — обеспечение строящихся объектов электроэнергией, теплом и водоснабжением, а также подведение необходимой инфраструктуры к жилому району Карагайлы.
Обсудили и развитие дорожной сети. Один из крупных проектов предусматривает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Шугаева и Сатпаева с организацией разноуровневого движения.
Кроме того, участники рассмотрели ход реализации проектов, определённых постановлением Правительства, и исполнение обязательств ответственными управлениями и акиматом города.
По итогам совещания Берик Уали поручил обеспечить скоординированную работу государственных органов и держать реализацию всех проектов на строгом контроле. Он подчеркнул, что строительство должно вестись своевременно и качественно.
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