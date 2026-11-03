Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 ноября

Штормовое предупреждение на 4 ноября объявили в 17 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют снег, гололед, туман, сильный дождь, заморозки и порывистый ветер, а местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области на западе, юге и в центре ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере ночью и утром туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области на севере и востоке ночью и утром туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и в центре туман. В Павлодаре туман.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ночью и утром туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ночью и утром туман. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке и в горных районах снег, гололед. Ночью и утром на севере, востоке и в центре туман.

В области Абай ночью и утром на севере, юге и в центре туман.

В Алматинской области на востоке и в горных районах северо-восточный ветер, временами порывы 15-20 м/с. Ночью на севере заморозки 4 градуса. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу северо-западный ветер в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане ночью заморозки 4-6 градусов.

В Жамбылской области в горных районах туман. Северо-восточный ветер в горных районах, 15-20 м/с. На севере, юге, западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах временами сильный дождь. Ночью и утром в горных районах туман. Днем в горных районах юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на севере заморозки 2 градуса. По области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая.

В Актюбинской области на востоке, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области и в Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на западе юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ночью и утром туман. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром туман.