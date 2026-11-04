В Семее построят новый лицей, а старое здание отдадут под обучение девочек

В Семее начали строительство лицея «Білім-Инновация» на 400 мест с общежитием для 300 учащихся. После переезда действующего лицея его прежнее здание планируют капитально отремонтировать и открыть там специализированный лицей для девочек. Стоимость нового проекта составляет 6,8 млрд теңге.

Строительство образовательных объектов соответствует задачам, обозначенным Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября, где особое внимание уделено развитию социальной инфраструктуры.

Новый лицей возводят в жилом районе Карагайлы. На церемонии закладки фундамента аким области Абай Берик Уали рассказал, что проект позволит расширить возможности для обучения одаренных детей.

«Ещё одна важная особенность проекта заключается в том, что после ввода нового здания в эксплуатацию мы планируем провести капитальный ремонт здания, в котором сейчас располагается лицей, и открыть на его базе специализированный лицей для девочек», - сообщил Берик Уали.

Потребность в новом здании возникла из-за растущего числа учеников. Действующий лицей, открытый в 1994 году, занимает здание 1981 года постройки. Оно рассчитано на 140 мест, но сейчас здесь обучаются 224 ребенка.

Новый трехэтажный корпус разместится на участке площадью 4,7 гектара. В нем предусмотрены кабинеты математики, физики, химии, биологии, информатики и робототехники, естественно-научные лаборатории, компьютерные классы, спортивный и актовый залы, библиотека и столовая.

Ветеран педагогического труда Кенжехан Накишев напомнил, что действующий лицей открылся ровно 32 года назад.

«Тогда на обучение приняли первых 100 детей. С каждым годом количество учащихся увеличивалось. Сегодня наши выпускники живут и работают в разных уголках мира», - рассказал он.

Проблема нехватки ученических мест остается актуальной для всей области. Сейчас дефицит составляет 6,3 тысячи мест, из которых 4,3 тысячи приходятся на Семей.

В регионе уже ввели пять новых школ по национальному проекту «Келешек мектебі». В Карагайлы началось строительство школы BINOM на 1400 мест. Еще одну школу на 1500 мест планирует построить Астана в рамках акции «Абайға құрмет».

Новые учебные заведения предусмотрены и в районах области. В Суыкбулаке завершается строительство школы на 100 мест, а в Аксуате планируют возвести школу на 300 учащихся по механизму государственно-частного партнерства.