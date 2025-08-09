В девятый день праздничной декады в университете Шакарима города Семей состоялась международная научно-практическая конференция "Адамзаттың Абайы: руханият, парасат, таным", передает BAQ.KZ.

В работе форума приняли участие абаеведы, литературоведы, философы и историки из Турции, Нидерландов, России, Кыргызстана, Узбекистана, а также ученые и специалисты из разных регионов Казахстана.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье "Абай и Казахстан XXI века" отметил: "Как бы мы ни прославляли Абая, это всегда будет уместно. Его поучительная жизнь и искренняя поэзия – пример не только для казахского народа, но и для всего мира. Размышления Абая о человеке и обществе, науке и образовании, религии и традициях, природе и окружающей среде, государстве и власти, языке и общении не утратят своей ценности даже через века, ведь наследие поэта – духовная пища всего человечества", - отметил аким области Берик Уали.

На конференции собрались выдающиеся ученые и специалисты, чтобы глубже вникнуть в философию Абая, постичь её суть. Хочу выразить признательность гостям из Турции, Королевства Нидерландов, а также нашим ученым. Уверен, что изучение духовного наследия Абая, осмысление его творчества и философских идей с точки зрения современности, определение их роли в формировании национального сознания, в воспитании и образовании, в культурно-философских основах развития личности – это задачи, которые объединяют всех участников", – отметил аким области.

С докладами выступили профессор Памуккальского университета (Турция) Нергиз Бираз, тюрколог из Нидерландов Роберт Эрмерс, доктора филологических наук Турсын Журтбай, Арап Еспенбетов и другие известные исследователи.

Кульминацией конференции стала презентация 9 новых книг. Среди них – трёхтомное академическое издание произведений Абая, подготовленное известным литературоведом, директором Института литературы и искусства Кенжеханом Матыжановым. В издательстве "Абай" к юбилею поэта вышли и ранее не публиковавшиеся труды: монография культуролога Базарбека Атыгая "Школа перевода Абая", сборник воспоминаний и новых материалов о Шакариме "Шейіт", антология "Окунувший сердце в пламя" Ахата Шакаримулы составленная Акбереном Елгезеком, Мереем Карт и Жанной Адильбеккызы, произведение Данияла Ыскакова, повесть "Халиолла" Аcета Медеуханулы, а также AR-книга "Қарасөз", подготовленная специалистами научного центра "Абай и национальная духовность" при Шакаримовском университете. Все эти издания впервые представлены широкой аудитории.

Стоит отметить, что в рамках декады состоялась презентация познавательной энциклопедии "Абай жолы", составленной писателем Аскаром Алтаем и книги для детей "Абай Құнанбайұлы кім?" литературоведа Багашара Турсынбая