В спорткомплексе «Арена» футзальный клуб «Семей» в рамках 28-го тура чемпионата Казахстана принимал уральскую команду «Байтерек». Матч вместе с болельщиками посмотрел аким области Берик Уали. Примечательно, что во время встречи молодежь региона организовала акцию в поддержку проекта новой Конституции, передает BAQ.KZ.

Выступая перед матчем, глава региона отметил значимость предстоящего конституционного референдума, подчеркнув, что это важный стратегический документ на пути дальнейшего развития страны.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении 15 марта республиканского референдума. Это логическое продолжение политических реформ, проводимых Президентом на протяжении последних семи лет. Жители области Абай полностью поддерживают политику Главы государства. Призываю всех 15 марта принять участие в референдуме и сделать осознанный выбор во благо нашей страны», – сказал Берик Уали.

Аким области также отметил весомый вклад футзального клуба «Семей» в развитие отечественного спорта.

«Рад встрече с вами. Семей – родина казахстанского футбола. А футзальный клуб «Семей» – гордость нашего региона. Два года подряд команда завоевывает Кубок Казахстана, подавая достойный пример молодежи и детям. Клуб стал ярким символом нового этапа развития профессионального футзала в стране. Основанный в 2023 году, за короткое время он стал неотъемлемой частью спортивной жизни Казахстана и заслужил доверие болельщиков высокими результатами. Особого внимания заслуживают и успехи на международной арене: в текущем сезоне команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Желаем клубу «Семей» удачи в ответном матче против французского клуба «Этуаль». Пусть команда войдет в четверку сильнейших в Европе и достойно представит страну на мировой арене», – отметил глава региона.

Напомним, что футзальный клуб «Семей» в финале Кубка Казахстана обыграл команду «Актобе» и второй год подряд завоевал почетный трофей. Перед началом матча капитан команды Чингиз Есенаманов торжественно передал победный кубок акиму области.

Встреча между командами «Семей» и «Байтерек» прошла в напряженной борьбе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.