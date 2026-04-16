В Семее рабочий лишился руки на стройке
По факту происшествия на стройке началось расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Семей по факту тяжёлой производственной травмы начато досудебное расследование. Об этом сообщили в Департаменте полиции области Абай.
По предварительной информации, инцидент произошёл 11 апреля на одном из строительных объектов. Во время очистки строительного агрегата 20-летний наёмный рабочий получил травматическую ампутацию руки. Причиной стало самопроизвольное включение оборудования.
В полиции уточнили, что дело расследуется по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшего по неосторожности причинение вреда здоровью.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы направлены в Трудовую инспекцию для проведения проверки по вопросам, не входящим в компетенцию органов внутренних дел», – сообщили в Департаменте полиции области Абай.
Отмечается, что дополнительно будет дана оценка соблюдению техники безопасности на объекте.
