В Семее рабочий лишился руки на стройке

В городе Семей по факту тяжёлой производственной травмы начато досудебное расследование. Об этом сообщили в Департаменте полиции области Абай.

По предварительной информации, инцидент произошёл 11 апреля на одном из строительных объектов. Во время очистки строительного агрегата 20-летний наёмный рабочий получил травматическую ампутацию руки. Причиной стало самопроизвольное включение оборудования.

В полиции уточнили, что дело расследуется по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшего по неосторожности причинение вреда здоровью.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы направлены в Трудовую инспекцию для проведения проверки по вопросам, не входящим в компетенцию органов внутренних дел», – сообщили в Департаменте полиции области Абай.

Отмечается, что дополнительно будет дана оценка соблюдению техники безопасности на объекте.