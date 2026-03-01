В Семее в автомобиле найдены тела двух мужчин
Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
На окраине Семея, в районе автозаправки «Казмұнайгаз», обнаружены тела двух мужчин в салоне автомобиля марки «Газель», передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, мужчины погибли от отравления угарным газом во время ночевки в автомобиле. Предположительно, они использовали автономное отопительное устройство для обогрева, уснули и не проснулись.
Департамент полиции области Абай подтвердил факт гибели. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
«Погибшие находились в салоне автомобиля, который был заведен и закрыт изнутри. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны после проведения официальной экспертизы.
