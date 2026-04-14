Ранее аким области Берик Уали отмечал, что будут рассмотрены пути решения вопроса обеспечения жителей города стабильным горячим водоснабжением в летний период. По инициативе главы региона данный вопрос был тщательно проработан, проведен необходимый анализ, определены конкретные механизмы решения проблемы, которая на протяжении многих лет оставалась нерешённой в областном центре, передает BAQ.KZ.

Были проведены предварительные подготовительные работы. В прошлом году в рамках подготовки к отопительному сезону выполнен ремонт 23 источников тепла и 22 км тепловых сетей на общую сумму 12,6 млрд тенге.

«Благодаря поддержке Президента и Правительства в рамках подготовки к отопительному сезону из республиканского бюджета и резерва Правительства было выделено более 7 млрд тенге. Из них 6 млрд тенге направлено в областной центр, 1 млрд тенге — в город Аягоз. В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения Семея проведена масштабная модернизация 12 источников тепла, включая замену и ремонт котлов, обновление изношенного оборудования. Полностью заменено и реконструировано 13,6 км тепловых сетей. В результате этой работы в текущем году впервые запускается обеспечение города горячей водой в летний период. Подобная практика ранее в областном центре не применялась. Работа по модернизации тепловых сетей и повышению уровня обеспечения горячей водой будет продолжена поэтапно», — отметил Берик Уали.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщили аким города Семей Адлет Кожанбаев и руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Раджан Сейтканов.

После завершения отопительного сезона в этом году горячее водоснабжение будет подаваться поэтапно через несколько источников тепла. В частности, на левобережье через ТЭЦ-1 будут обеспечены 252 многоквартирных дома, на правобережье от котельной Габбасова — 186 домов, от котельной «МЭН» — 43 дома, а также через РК-3 — 120 домов.

В настоящее время в Семее насчитывается 1588 многоквартирных жилых домов, из них 1317 подключены к централизованной системе теплоснабжения. На сегодняшний день в 697 домах функционирует система горячего водоснабжения. В летний период более 600 многоквартирных домов, то есть свыше 40 тысяч абонентов, будут обеспечены горячей водой.

Вместе с тем в связи с модернизацией внутриквартальных тепловых сетей в 96 многоквартирных домах подача горячей воды будет временно приостановлена. После завершения ремонтных работ услуга будет полностью восстановлена. Кроме того, в городе остаются 620 домов, не имеющих системы горячего водоснабжения. По поручению акима области работы по модернизации инженерной инфраструктуры будут продолжены поэтапно.