В Семее полицейские задержали 39-летнего местного жителя, занимавшегося попрошайничеством у одного из торговых домов по улице Засядко. Чтобы вызвать сочувствие и получить деньги от прохожих, мужчина притворялся инвалидом, имитируя последствия инсульта, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении полиции города Семей, мужчина сознательно вводил граждан в заблуждение, изображая проблемы со здоровьем.
Ранее один из общественных активистов оказал задержанному материальную помощь, считая, что тот действительно нуждается в поддержке. Однако позже в социальных сетях появились сообщения от горожан, утверждавших, что мужчина на самом деле не имеет инвалидности и полностью здоров.
По итогам проверки полицейские установили факт попрошайничества, за что нарушитель был привлечён к административной ответственности.
"Постановлением Специализированного административного суда города Семей мужчине назначено наказание в виде пяти суток административного ареста", — сообщили в полиции.
Отбыв назначенный срок в специальном приёмнике, мужчина был освобождён.
Правоохранительные органы напоминают, что попрошайничество является административным правонарушением, а граждан призывают проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в полицию.
