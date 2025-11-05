В Семее полицейские задержали 39-летнего местного жителя, занимавшегося попрошайничеством у одного из торговых домов по улице Засядко. Чтобы вызвать сочувствие и получить деньги от прохожих, мужчина притворялся инвалидом, имитируя последствия инсульта, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении полиции города Семей, мужчина сознательно вводил граждан в заблуждение, изображая проблемы со здоровьем.

Ранее один из общественных активистов оказал задержанному материальную помощь, считая, что тот действительно нуждается в поддержке. Однако позже в социальных сетях появились сообщения от горожан, утверждавших, что мужчина на самом деле не имеет инвалидности и полностью здоров.

По итогам проверки полицейские установили факт попрошайничества, за что нарушитель был привлечён к административной ответственности.

"Постановлением Специализированного административного суда города Семей мужчине назначено наказание в виде пяти суток административного ареста", — сообщили в полиции.

Отбыв назначенный срок в специальном приёмнике, мужчина был освобождён.

Правоохранительные органы напоминают, что попрошайничество является административным правонарушением, а граждан призывают проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в полицию.






