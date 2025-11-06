Ночью и утром 6 ноября в Казахстане на некоторых участках трасс открыли движение благодаря улучшению погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Водители в трёх регионах страны уже смогли безопасно передвигаться по автодорогам после временного ограничения движения из‑за неблагоприятной погоды.

Тем не менее, синоптики и дорожные службы предупреждают: в семи регионах Казахстана местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. По данным "КазАвтоЖол", такие условия могут создавать опасность на трассах, особенно в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в регионах Абай и Жетысу.

Дорожные службы настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и правила безопасности, учитывать ухудшение видимости и сцепления на дорогах. Для получения актуальной информации о состоянии трасс круглосуточно работает Колл-центр 1403, где можно уточнить маршруты и рекомендации по безопасному движению.