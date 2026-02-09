В сети обнаружено архивное видео 2000 года, запечатлевшее визит Касым-Жомарта Токаева в Степногорск. В тот период он занимал пост премьер-министра Республики Казахстан. Уникальные кадры позволяют увидеть, каким был один из ключевых промышленных городов страны на рубеже тысячелетий, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Хроника начинается с видов весеннего Степногорска: солнечные улицы после долгой зимы, работающий городской фонтан и подготовка города к приёму правительственной делегации. Далее показан прилёт премьер-министра в местный аэропорт, который на тот момент не принимал регулярные рейсы. Ради визита была проведена масштабная организационная работа.

На кадрах видно, как Касым-Жомарта Токаева в аэропорту встречает Сергей Кулагин вместе с руководством города. Судя по видеоряду, к приезду делегации в порядок были приведены основные городские магистрали и ключевые объекты инфраструктуры.

Затем архивное видео фиксирует движение правительственного кортежа по городу. Закадровый голос сообщает, что в состав делегации входили представители правительства и профильных министерств, прибывшие для обсуждения экономических и экологических вопросов, актуальных для региона.

Отдельный блок хроники посвящён совещаниям на промышленных объектах Степногорска. В комментариях подчёркивается, что одной из центральных тем стало состояние градообразующих предприятий – их загрузка, обеспечение сырьём и перспективы дальнейшего развития.

Далее видеоряд переносит зрителя на производственные площадки, где обсуждались вопросы экологии и рационального использования природных ресурсов. В этих эпизодах упоминается участие Серикбек Даукеев, который в тот период исполнял обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Закадровый текст подробно описывает проблемы отрасли и предлагаемые пути их решения.

В архивных кадрах также показано посещение химических предприятий города, в том числе промышленного комплекса ОАО "Гербициды". Сообщается, что завод специализировался на выпуске химической продукции, включая средства защиты растений, а также рассматривались вопросы безопасности технологий и соответствия продукции установленным требованиям.

Финальная часть видеорепортажа посвящена социальной программе визита. Премьер-министр и члены делегации посещают образовательные учреждения и общаются с молодёжью, которая в закадровом тексте представлена как будущее независимого и развивающегося Казахстана.

Найденное в сети архивное видео стало ценным историческим свидетельством эпохи, наглядно показывающим, каким был Степногорск в начале 2000-х годов и как на практике формировались первые шаги государственных реформ в промышленности и экологии страны.