В Северо-Казахстанской области прокуратура регулярно проверяет соблюдение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая условия проживания и сохранность их имущества, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Старший помощник прокурора по защите прав несовершеннолетних Рустам Насиров рассказал в прямом эфире на странице ведомства в Instagram о работе над вопросами защиты прав детей в регионе в рамках концепции «Закон и Порядок».

По его словам, в области действуют детские дома и дома малютки. В конце 2025 года в Петропавловске открылся новый Центр адаптации несовершеннолетних, предназначенный для работы с детьми, оказавшимися без надлежащего попечения или в сложной жизненной ситуации. Ранее такого учреждения в регионе не было.

Прокуратура проводит ежегодный анализ соблюдения прав несовершеннолетних и при необходимости организует проверки в специализированных учреждениях. При выявлении нарушений надзорный орган принимает меры прокурорского реагирования для их устранения и недопущения повторения.

В 2025 году был зафиксирован случай незаконной передачи жилья воспитанника одного из детских домов постороннему лицу. «При проверке выявлено, что у ребенка имелось жильё, которое незаконно передали совершенно постороннему человеку. Принятыми мерами квартира была возвращена, и сейчас находится на контроле уполномоченных органов», — отметил Рустам Насиров.

Напомним, 6 февраля 2026 года прокуратура Северо-Казахстанской области провела прямой эфир на своей официальной странице Eprokuraturasko, посвящённый вопросам защиты прав детей и законности в сфере предпринимательства. В ходе трансляции сотрудники ведомства разъяснили актуальные правовые нормы и ответили на вопросы граждан в реальном времени.