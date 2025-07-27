В городе Шахтинск Карагандинской области спасатели оказали экстренную помощь девочке, пострадавшей при неудачной попытке перелезть через металлический забор, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, девочка 2011 года рождения, пыталась перелезть через металлический забор на улице Белинского и металлическая проволока проткнула ей ногу.

На место оперативно прибыла дежурная смена спасателей.