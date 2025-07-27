В Шахтинске спасатели оказали помощь девочке, повредившую ногу на заборе
Ребёнок получил травму при попытке перелезть через ограждение
Сегодня, 00:20
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Сегодня, 00:20Сегодня, 00:20
145Фото: pxhere.com
В городе Шахтинск Карагандинской области спасатели оказали экстренную помощь девочке, пострадавшей при неудачной попытке перелезть через металлический забор, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, девочка 2011 года рождения, пыталась перелезть через металлический забор на улице Белинского и металлическая проволока проткнула ей ногу.
На место оперативно прибыла дежурная смена спасателей.
"Спасатели использовав гидравлический инструмент аккуратно освободили пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе МЧС.
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