Пассажирский самолет авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Ханчжоу в Инчхон, совершил экстренную посадку в Шанхае после возгорания на борту, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

По данным источника, инцидент произошел из-за самовозгорания литиевой батареи, которая находилась в ручной клади одного из пассажиров. Огонь быстро перекинулся на багажную полку, что вынудило экипаж принять решение о незапланированной посадке.

Благодаря оперативным действиям экипажа пожар удалось ликвидировать, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Обстоятельства происшествия уточняются.