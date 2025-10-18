В Шанхае экстренно приземлился самолет Air China из-за возгорания литиевой батареи
Произошло самовозгорание литиевой батареи, которая находилась в ручной клади одного из пассажиров.
Сегодня, 20:21
48Фото: Pixabay.com
Пассажирский самолет авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Ханчжоу в Инчхон, совершил экстренную посадку в Шанхае после возгорания на борту, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.
По данным источника, инцидент произошел из-за самовозгорания литиевой батареи, которая находилась в ручной клади одного из пассажиров. Огонь быстро перекинулся на багажную полку, что вынудило экипаж принять решение о незапланированной посадке.
Благодаря оперативным действиям экипажа пожар удалось ликвидировать, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
