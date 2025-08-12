Искусственный интеллект станет частью школьного образования в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В более чем 8 тысячах школ Казахстана обучается 4,1 млн учеников. В новом учебном году за парты сядут 341 тыс. первоклассников, а 232 тыс. школьников начнут выпускной 11-й класс.

Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, особенностью предстоящего учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. AI интегрирован в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика", утверждены этические стандарты, а для всех учеников 1–11 классов разработаны онлайн-курсы "Day of AI". Курсы для педагогов также будут проведены.

Кроме того, по поручению Главы государства запускается модель управления "Келешек мектептері". Уже разработаны новые стандарты управления и аккредитации, а свыше 3 тысяч педагогов, прошедших трёхуровневое обучение, начнут работать в этом формате с нового учебного года.