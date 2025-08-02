Министр просвещения Гани Бейсембаев потребовал до конца августа закрыть все оставшиеся вакансии директоров школ, подчеркнув личную ответственность руководителей областных управлений образования за своевременные назначения, передает BAQ.KZ. Об этом шла речь на совещании с заместителями акимов регионов.

С 2023 года министерство реализует проект "1000 лидеров изменений в образовании", инициированный по поручению президента. Его цель — сформировать новое поколение эффективных управленцев в системе школьного образования. За два года в республиканский кадровый резерв вошли 583 специалиста, прошедшие строгий отбор, ещё 400 человек проходят обучение в 2025 году.

С начала реализации проекта дефицит директоров школ по стране снизился более чем втрое, сообщил Бейсембаев. В ряде регионов, по его словам, кадровый резерв используется активно — на управленческие должности назначаются подготовленные специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации в НЦПК "Өрлеу". В целом обучение уже прошли порядка 4 тысяч действующих директоров.

Проект дал ощутимый результат, в школах появляются новые, мотивированные управленцы. Теперь важно завершить этот процесс и закрыть все оставшиеся вакансии уже в августе. Речь идет не только о назначении директоров, но и о системном обновлении управленческой культуры в образовании. Это условие реальных изменений и повышения качества образования, — отметил министр.

Тем не менее в некоторых регионах, таких как Алматинская, Карагандинская, Абайская, Павлодарская и Туркестанская области, вакансии всё ещё не закрыты. Глава Минпросвещения отметил, что теперь важно максимально использовать потенциал подготовленных специалистов, чтобы обеспечить стабильное руководство в школах по всей стране уже к началу нового учебного года.