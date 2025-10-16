Власти США подтвердили первый случай местного заражения лихорадкой чикунгунья в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата, передаёт BAQ.KZ.

"Был зафиксирован один случай заражения чикунгуньей", — говорится в официальном отчёте ведомства.

По информации New York Times, заболевание обнаружено у 60-летней женщины из города Хемпстед, которая в последние месяцы не покидала пределы штата. В беседе с изданием пациентка, пожелавшая остаться анонимной, отметила, что не выезжала за границу и не контактировала с больными.

Эксперты выдвигают различные версии заражения. По одной из них, вирус мог быть занесён в США комаром, прибывшим из-за рубежа — например, вместе с багажом туриста или на борту самолёта. В департаменте здравоохранения также допускают, что местный комар мог укусить человека, ранее инфицированного за границей, и сам стал переносчиком вируса.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщала о новой волне распространения чикунгуньи в разных странах, включая регионы, где болезнь не фиксировалась на протяжении нескольких лет. ВОЗ предупреждает, что риск дальнейшего распространения инфекции остаётся высоким.