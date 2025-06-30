В Шуском районе Жамбылской области сразу восемь школ оказались в центре скандала, связанного с нарушением правил пожарной безопасности, передает BAQ.KZ. Как сообщает пресс-служба Шуского районного суда, в отношении учебных заведений были рассмотрены административные дела по статье 462 части 3 КоАП РК - "Невыполнение предписаний органов государственного контроля".

Нарушения были выявлены ещё в феврале-марте 2025 года в ходе проверок, проведённых отделом по чрезвычайным ситуациям. По итогам инспекций школам были выданы официальные предписания об устранении нарушений. Однако спустя установленный срок, в ходе повторной проверки выяснилось, что предписания проигнорированы - меры так и не были приняты.

На суде представители образовательных учреждений не отрицали вины, объяснив ситуацию нехваткой финансирования. По их словам, в адрес отдела образования уже направлены официальные запросы на выделение необходимых средств. При этом они просили суд назначить штраф без приостановления деятельности школ.

Суд учёл доводы, но отметил, что безопасность детей - приоритет, а экономические причины не освобождают от ответственности. В итоге каждое из восьми учреждений было оштрафовано на 100 МРП, что составляет 393 200 тенге. При этом суд принял решение не приостанавливать деятельность школ, чтобы не нарушать учебный процесс.

Постановления уже вступили в законную силу.