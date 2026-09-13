В Швеции проходит голосование на парламентских выборах

В Швеции открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование началось в 8:00 по местному времени (10:00 по времени Баку).

Предварительные результаты ожидаются в 21:00 по местному времени — через час после завершения голосования.

Гражданам страны предстоит избрать 349 депутатов однопалатного парламента — Риксдага. Одновременно проходят выборы представителей местных органов власти. Полномочия действующего парламента и правительства истекли после четырехлетнего срока.

На второй срок претендует лидер Умеренной коалиционной партии и действующий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. В нынешнем правительстве представители Умеренной коалиционной партии занимают 17 министерских постов, включая должности министров иностранных дел и обороны. У Либеральной партии — 11 министерских постов, у Христианских демократов — шесть.

Согласно последним социологическим данным, оппозиционный блок незначительно опережает партии правящей коалиции.

По данным аналитического агентства Demoskop за период с 25 августа по 1 сентября, Социал-демократическую рабочую партию, Левую партию, Партию центра и Партию зеленых готовы поддержать 50,6% избирателей.

За входящие в правящую коалицию Умеренную коалиционную партию, Либеральную партию и Христианских демократов готовы проголосовать 47,3% опрошенных.