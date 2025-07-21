Прокуратура Шымкента выявила массовые нарушения антикоррупционного законодательства среди госслужащих, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. По результатам проверки установлено: 50 сотрудников местных исполнительных органов в 2024 году делали онлайн-ставки на сумму свыше 400 миллионов тенге — уже после вступления в силу запрета на участие чиновников в азартных играх.

Анализ проводился по поручению городской прокуратуры. Как сообщил заместитель начальника управления городской прокуратуры Шымкента Бегжан Кулатаев, всего был установлен 161 человек, совершавший ставки. Из них треть — нарушители действующего закона. Общий объём переводов составил 757 миллионов тенге.

Согласно новым антикоррупционным нормам, участие в азартных играх через Интернет является основанием для расторжения трудового договора. Это решение подлежит регистрации в органах правовой статистики и может повлечь другие дисциплинарные меры, — пояснил Кулатаев.

Материалы направлены в дисциплинарные комиссии, прокуратура внесла акт надзора. Закон, запрещающий участие госслужащих в любых формах азартных игр, включая онлайн-беттинг, вступил в силу в 2024 году. Нарушение грозит увольнением и дисциплинарной ответственностью.