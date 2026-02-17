В Шымкенте авто спровоцировало взрыв газорегулятора
Фото: скрин из видео
В жилом массиве Базаркакпа Енбекшинского района города Шымкент легковой автомобиль совершил наезд на шкафной газорегуляторный пункт, в результате чего произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим факельным горением, передает BAQ.KZ.
На место происшествия оперативно прибыли первые подразделения противопожарной службы. Огнеборцы в кратчайшие сроки развернули силы и подали два пожарных ствола на тушение и охлаждение конструкций.
Пожарным удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на жилой сектор. В результате хлопка было повреждено остекление близлежащего частного дома.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Водитель автомобиля успел самостоятельно покинуть салон до начала интенсивного горения.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Видео: МЧС РК
