В жилом массиве Базаркакпа Енбекшинского района города Шымкент легковой автомобиль совершил наезд на шкафной газорегуляторный пункт, в результате чего произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим факельным горением, передает BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли первые подразделения противопожарной службы. Огнеборцы в кратчайшие сроки развернули силы и подали два пожарных ствола на тушение и охлаждение конструкций.

Пожарным удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на жилой сектор. В результате хлопка было повреждено остекление близлежащего частного дома.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Водитель автомобиля успел самостоятельно покинуть салон до начала интенсивного горения.

Обстоятельства происшествия уточняются.