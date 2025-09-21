Сегодня в Шымкенте на пульт "112" поступило сообщение о возгорании крыши мечети, расположенной на улице Б. Саттарханова в районе Аль-Фараби, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС города. Спасатели вскрыли деревянные конструкции крыши и локализовали очаг возгорания. Пожар был полностью потушен, пострадавших нет.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.