В Шымкенте машины провалились под землю после дорожных работ
В одном из микрорайонов Шымкента просело дорожное покрытие, в результате чего как минимум четыре автомобиля провалились в образовавшиеся ямы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. Инцидент произошёл на участке, где недавно проводились ремонтные работы.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как машины застряли в глубоких выбоинах. В акимате Шымкента пояснили, что на месте велась укладка трубопровода протяжённостью около километра. Работы выполняло ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг". После временного восстановления покрытия произошла усадка грунта, из-за чего образовались провалы.
Подрядная организация привлечена к административной ответственности, а владельцам повреждённых автомобилей пообещали выплатить компенсацию.
