В Шымкенте мужчина устроил дебош и драку в больнице прямо перед полицейским
Агрессивный мужчина избил пациента и оскорблял людей.
Сегодня, 11:54
Фото: кадр видео
В Шымкенте мужчина напал на пациентов и полицейского в больнице, передает BAQ.KZ.
В Сети распространилось видео, на котором агрессивный мужчина, хвастаясь отбытым сроком, избивает пациента, оскорбляет других людей и провоцирует межнациональную рознь. Всё это произошло прямо в присутствии сотрудника полиции.
По данным Департамента полиции, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции.
