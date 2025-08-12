В Шымкенте мужчина напал на пациентов и полицейского в больнице, передает BAQ.KZ.

В Сети распространилось видео, на котором агрессивный мужчина, хвастаясь отбытым сроком, избивает пациента, оскорбляет других людей и провоцирует межнациональную рознь. Всё это произошло прямо в присутствии сотрудника полиции.

По данным Департамента полиции, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции.