В Шымкенте мужчина устроил дебош и драку в больнице прямо перед полицейским

Агрессивный мужчина избил пациента и оскорблял людей.

Сегодня, 11:54
Фото: кадр видео

В Шымкенте мужчина напал на пациентов и полицейского в больнице, передает BAQ.KZ.

В Сети распространилось видео, на котором агрессивный мужчина, хвастаясь отбытым сроком, избивает пациента, оскорбляет других людей и провоцирует межнациональную рознь. Всё это произошло прямо в присутствии сотрудника полиции.

По данным Департамента полиции, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции.

