В Шымкенте оштрафовали застройщиков на 147,6 млн тенге

Сегодня 2026, 07:16
Фото: Istockphoto

В Шымкенте с начала года зафиксировано 106 фактов незаконного строительства.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Абайском районе.

Распределение по районам:

  • Абайский район — 39 объектов

  • Аль-Фарабийский район — 19 объектов

  • Енбекшинский район — 17 объектов

  • Каратауский район — 21 объект

  • район Туран — 10 объектов

В ходе мониторинга было проверено 72 строительные площадки. По итогам проверок наложены штрафы на общую сумму 61,6 млн тенге.

Из них:

  • 42,4 млн тенге — за незаконное строительство (59 объектов)

  • 8,6 млн тенге — за нарушения строительных норм (8 объектов)

  • 10,6 млн тенге — за несоблюдение требований долевого строительства (5 объектов)

Кроме того, в рамках лицензионного контроля к ответственности привлечены 442 строительные организации. Общая сумма штрафов составила 86,1 млн тенге. В отношении ряда компаний лицензии были приостановлены сроком до шести месяцев.

По данным ведомства, в результате проведённых контрольных мероприятий в местный бюджет поступило 147,6 млн тенге.

