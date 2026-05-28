В Шымкенте оштрафовали застройщиков на 147,6 млн тенге
В Шымкенте с начала года зафиксировано 106 фактов незаконного строительства.
Наибольшее количество нарушений выявлено в Абайском районе.
Распределение по районам:
-
Абайский район — 39 объектов
-
Аль-Фарабийский район — 19 объектов
-
Енбекшинский район — 17 объектов
-
Каратауский район — 21 объект
-
район Туран — 10 объектов
В ходе мониторинга было проверено 72 строительные площадки. По итогам проверок наложены штрафы на общую сумму 61,6 млн тенге.
Из них:
-
42,4 млн тенге — за незаконное строительство (59 объектов)
-
8,6 млн тенге — за нарушения строительных норм (8 объектов)
-
10,6 млн тенге — за несоблюдение требований долевого строительства (5 объектов)
Кроме того, в рамках лицензионного контроля к ответственности привлечены 442 строительные организации. Общая сумма штрафов составила 86,1 млн тенге. В отношении ряда компаний лицензии были приостановлены сроком до шести месяцев.
По данным ведомства, в результате проведённых контрольных мероприятий в местный бюджет поступило 147,6 млн тенге.