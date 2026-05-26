Отравителя руководителя видеоигр казнили в Китае

В Китае приведён в исполнение смертный приговор в отношении бывшего топ-менеджера компании Yoozoo Games Сюй Яо.

По данным BBC, его признали виновным в отравлении руководителя компании Линя Ци.

Напомним, глава игровой компании Yoozoo Games и продюсер проекта по сериалу Netflix "Задача трёх тел" Линь Ци умер в декабре 2020 года в возрасте 39 лет. По данным следствия, он был отравлен своим подчинённым на фоне конфликта в компании.

Сюй Яо (прим. отравитель) работал в Yoozoo Games в сфере кинопроизводства и участвовал в проектах, связанных с экранизацией романа "Задача трёх тел". Следствие установило, что причиной конфликта стали рабочие разногласия и изменения в его должностных обязанностях, включая снижение зарплаты и отстранение от части проектов.

По версии обвинения, Сюй Яо подсыпал яд в еду и напитки коллег. В результате Линь Ци был госпитализирован и скончался спустя девять дней. Ещё несколько сотрудников также попали в больницу с признаками отравления.

Подозреваемого задержали вскоре после случившегося. В 2024 году суд приговорил его к смертной казни, а в мае 2026 года приговор был исполнен. В компании подтвердили эту информацию и заявили, что "справедливость восторжествовала".

Отметим, что Линь Ци основал Yoozoo Games в 2009 году. Компания известна такими проектами, как League of Angels, Drakensang Online и Game of Thrones: Winter Is Coming.