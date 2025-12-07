В Шымкенте открыт современный ангарный комплекс для размещения спецтехники МЧС
Запуск объекта существенно повысит оперативную готовность.
В Шымкенте введён в эксплуатацию новый ангарный комплекс для хранения материально-технических средств и размещения специального автотранспорта подразделений по чрезвычайным ситуациям, передаёт BAQ.KZ.
Площадь объекта составляет 1920 квадратных метров, что позволяет разместить крупногабаритную технику, оборудование и необходимые запасы для оперативного реагирования.
В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким города Габит Сыздыкбеков, ветераны гражданской защиты и личный состав ДЧС.
Отмечается, что запуск объекта существенно повысит управляемость и оперативную готовность сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечив круглогодичное хранение и быструю мобилизацию техники.
Ввод нового ангара стал очередным шагом Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана по укреплению материально-технической базы и повышению уровня безопасности населения региона.
