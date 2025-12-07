  • 7 Декабря, 16:14

В Шымкенте открыт современный ангарный комплекс для размещения спецтехники МЧС

Запуск объекта существенно повысит оперативную готовность.

Сегодня, 15:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
101
Фото: МЧС РК

В Шымкенте введён в эксплуатацию новый ангарный комплекс для хранения материально-технических средств и размещения специального автотранспорта подразделений по чрезвычайным ситуациям, передаёт BAQ.KZ.

Площадь объекта составляет 1920 квадратных метров, что позволяет разместить крупногабаритную технику, оборудование и необходимые запасы для оперативного реагирования.

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким города Габит Сыздыкбеков, ветераны гражданской защиты и личный состав ДЧС.

Отмечается, что запуск объекта существенно повысит управляемость и оперативную готовность сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечив круглогодичное хранение и быструю мобилизацию техники.

Ввод нового ангара стал очередным шагом Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана по укреплению материально-технической базы и повышению уровня безопасности населения региона.

Самое читаемое

Наверх