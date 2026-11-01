В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина

В Шымкенте завершили строительство автомобильного путепровода через железнодорожные пути на улице Тиленшина. Объект полностью ввели в эксплуатацию и открыли для движения транспорта.

Ранее движение по путепроводу было запущено в техническом режиме. Теперь автомобилисты могут пользоваться и прилегающими объездными дорогами. Кроме того, завершены работы по благоустройству территории.

Строительство путепроводов на улицах Момынова и Тиленшина началось в прошлом году в рамках поручений Президента Казахстана по развитию транспортной инфраструктуры Шымкента.

Новые объекты призваны улучшить транспортное сообщение между районами города, увеличить пропускную способность дорожной сети и повысить безопасность движения.

Путепровод на улице Тиленшина позволяет разделить автомобильные и железнодорожные потоки. Теперь водителям не придется останавливаться в ожидании проезда поездов, что должно улучшить транспортную доступность прилегающих территорий.