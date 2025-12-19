Бюро нацстатистики опубликовало данные о потреблении продуктов питания за III квартал 2025 года, полученные по итогам выборочного обследования 11,7 тыс. домашних хозяйств по уровню жизни, передает BAQ.KZ.

Статистика отражает структуру расходов и различия в потреблении основных продуктов по регионам страны.

Согласно данным, наибольшая доля расходов домашних хозяйств на продукты питания пришлась на мясо и мясопродукты — 18,3% от всех потребительских расходов. Существенную часть затрат также составили хлебопродукты и крупяные изделия, доля которых достигла 7,6%.

Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов зафиксированы в городе Алматы, в области Жетісу, Карагандинской и Акмолинской областях. В этих регионах в среднем потреблялось около 24 кг мяса на одного человека в квартал. Самый низкий показатель отмечен в городе Шымкент, где потребление составило 16,1 кг на человека за тот же период.

Региональные различия заметны и по другим видам продуктов. Больше всего хлебопродуктов и крупяных изделий потребляют в Туркестанской области — 43,4 кг на душу населения в квартал. Лидером по потреблению рыбы и морепродуктов стала Северо-Казахстанская область с показателем 5,8 кг на человека. Наибольшие объёмы потребления молока и молочной продукции зафиксированы в Акмолинской области — 83,1 кг, а овощей и фруктов — в городе Алматы, где показатели составили 30,76 кг и 36,9 кг соответственно.

В среднем по стране в III квартале 2025 года потребление картофеля на душу населения составило 11,3 кг, хлебопродуктов и крупяных изделий — 31,7 кг, мяса и мясопродуктов — 21,2 кг, фруктов — 29,6 кг, сахара, джема, мёда, шоколада и кондитерских изделий — 11,4 кг, молочных продуктов — 60,5 кг, рыбы и морепродуктов — 3,6 кг, а потребление яиц достигло 53,9 штуки на человека.

Опубликованные данные показывают устойчивые различия в потребительских привычках между регионами и позволяют оценить структуру питания населения в зависимости от места проживания и уровня расходов.