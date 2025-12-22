Департаментом Агентства финансового мониторинга по городу Шымкент пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, передает BAQ.KZ.

Подозреваемые на протяжении двух лет проводили азартную игру "Тринька" в прямых трансляциях на платформах TikTok и YouTube через страницу "TauBrat". Для легализации преступных доходов они использовали "дропов", на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.

Общий преступный доход группы превысил 93 млн тенге. На эти средства подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца. В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация о деле разглашению не подлежит.