В Шымкенте акция местного юмориста вызвала бурные обсуждения и споры в Сети. Галымжан Курманбек запустил оригинальный сбор средств, предложив желающим приобрести "билет в рай" по цене от 1 до 50 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

На видео, разлетевшемся по соцсетям, видно, как участники “мероприятия” передают деньги и получают так называемые "билеты". По данным из соцсетей, это образный способ привлечь внимание к строительству медресе для девочек, а не коммерческая или религиозная спекуляция.

Однако, вырванные из контекста кадры вызвали волну критики. Некоторые пользователи заявили, что такой формат сбора средств оскорбляет религиозные чувства. Особенно остроты дискуссии добавило отсутствие четкого объяснения сути акции в первых публикациях.

В ответ на общественный резонанс, вмешалось Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). Комментарий дал специалист отдела шариата и фетв Елбек Тасболатулы:

"Мусульманин стремится к довольству Аллаха посредством поклонения Ему, надеясь тем самым на обретение Рая. Точно так же, расходуя своё имущество на благотворительность, добрые дела и милостыню, он стремится к довольству Аллаха и надеется на Его Рай. В опубликованном выше видео эта концепция была озвучена напрямую, что вызвало недопонимание. На самом деле, следовало бы корректно и ясно разъяснить этот смысл. Пусть Аллах дарует нашей стране безопасность, а нашему народу — мир и спокойствие".

Пока неизвестно, сколько средств было собрано и сколько человек приняли участие в акции.

Ранее имамы призвали казахстанцев к духовной скромности на поминках.