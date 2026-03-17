В Шымкенте продавали несуществующие iPhone за 45 тысяч тенге
Женщина продавала смартфоны по подозрительно низкой цене и исчезала после получения денег.
Жительница Шымкента решила заработать на доверчивости покупателей - она продавала iPhone по цене в разы ниже рыночной, но телефоны существовали только в объявлениях, передает BAQ.kz.
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Шымкента задержали женщину, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств.
По данным полиции, она размещала объявления в популярном приложении, предлагая дорогие смартфоны по заниженной цене. В частности, злоумышленница выставляла iPhone 17 Pro Max всего за 45 тысяч тенге, что значительно ниже рыночной стоимости.
Поверив выгодному предложению, одна из жительниц города связалась с «продавцом» и перевела деньги на указанный счет. Однако после получения оплаты женщина перестала выходить на связь, а обещанный телефон покупательница так и не получила.
Как установили полицейские, подозреваемая действовала по аналогичной схеме и обманывала граждан, получая деньги за несуществующий товар.
В настоящее время установлена ее причастность как минимум к четырем аналогичным фактам мошенничества на территории Шымкента. По всем эпизодам проводится расследование.
В полиции напомнили о необходимости соблюдать осторожность при онлайн-покупках.
«Не переводите деньги незнакомым лицам и тщательно проверяйте достоверность объявлений», - подчеркнули в ведомстве.
Самое читаемое
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Флаг Казахстана признан лучшим в мире
- 58-летнюю женщину убили в Атырау: подозреваемый задержан