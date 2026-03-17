Жительница Шымкента решила заработать на доверчивости покупателей - она продавала iPhone по цене в разы ниже рыночной, но телефоны существовали только в объявлениях, передает BAQ.kz.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Шымкента задержали женщину, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств.

По данным полиции, она размещала объявления в популярном приложении, предлагая дорогие смартфоны по заниженной цене. В частности, злоумышленница выставляла iPhone 17 Pro Max всего за 45 тысяч тенге, что значительно ниже рыночной стоимости.

Поверив выгодному предложению, одна из жительниц города связалась с «продавцом» и перевела деньги на указанный счет. Однако после получения оплаты женщина перестала выходить на связь, а обещанный телефон покупательница так и не получила.

Как установили полицейские, подозреваемая действовала по аналогичной схеме и обманывала граждан, получая деньги за несуществующий товар.

В настоящее время установлена ее причастность как минимум к четырем аналогичным фактам мошенничества на территории Шымкента. По всем эпизодам проводится расследование.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать осторожность при онлайн-покупках.