В Шымкенте ужесточили подход к бытовому насилию

В Шымкент изменили порядок расследования дел о бытовом насилии - теперь их рассматривают значительно быстрее.

В городе наладили совместную работу прокуратуры, суда и судебных экспертов. Это позволило ускорить процесс расследования и передачи дел в суд.

Главное изменение - теперь уголовные дела по бытовому насилию (а также по некоторым другим правонарушениям) могут направляться в суд всего за 24 часа.

Раньше такие дела могли затягиваться, но теперь экспертизы, оформление документов и передача материалов проходят максимально быстро.

Например, в одном из случаев житель Шымкента во время семейного конфликта применил насилие к супруге. Экспертизу провели сразу, подозреваемого задержали, и уже в тот же день дело передали в суд.

По данным ведомств, по новой системе уже рассмотрено 30 таких дел - все они были направлены в суд в течение суток.

Ожидается, что такой подход поможет быстрее наказывать нарушителей и снизить риск повторных случаев насилия.