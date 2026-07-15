В Шымкенте загорелся строительный магазин
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
15 Июля 2026, 07:11
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15 Июля 2026, 07:1115 Июля 2026, 07:11
146Фото: МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о возгорании крыши строительного магазина, расположенного по улице Айтеке би в Аль-Фарабийском районе города Шымкента.
На место происшествия по повышенному рангу вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии первых подразделений установлено, что огнем охвачена крыша здания на площади 180 квадратных метров.
Спасатели не допустили распространения огня на соседние торговые объекты. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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