В Шымкенте загорелся строительный магазин

На пульт 112 поступило сообщение о возгорании крыши строительного магазина, расположенного по улице Айтеке би в Аль-Фарабийском районе города Шымкента.

На место происшествия по повышенному рангу вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС. По прибытии первых подразделений установлено, что огнем охвачена крыша здания на площади 180 квадратных метров.

Спасатели не допустили распространения огня на соседние торговые объекты. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.