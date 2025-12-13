В Сирии десятки человек пострадали при взрыве гранат на свадебном торжестве
Состояние большинства раненых оценивается как лёгкой и средней степени тяжести.
Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
79Фото: Агентство SANA
В провинции Дераа на юге Сирии не менее 33 человек, в том числе дети, получили ранения в результате взрыва гранат во время свадебного мероприятия в селе Абидин, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает агентство SANA, неизвестные бросили две ручные гранаты в место проведения свадьбы. В результате взрывов пострадали гости торжества.
По данным местных властей, состояние большинства раненых оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Один из пострадавших получил тяжёлые травмы, врачам пришлось ампутировать ему ногу.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства произошедшего.
