Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила системные нарушения законодательства в сфере государственных закупок, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как показал анализ, в ряде государственных органов и учреждений должностные лица умышленно не принимали меры в отношении недобросовестных поставщиков, тем самым нарушая Закон Республики Казахстан "О государственных закупках".

Резонансный случай зафиксирован в аппарате акима района Шал акына. Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, чиновники не направили сведения о нарушителе в уполномоченный орган для его включения в реестр недобросовестных участников. Аналогичные факты вскрыты в отделах ЖКХ, образования и акиматах сразу нескольких районов области, включая Акжарский, Кызылжарский, Уалихановский и Магжана Жумабаева. Не обошлось без нарушений и в медицинских учреждениях — в том числе в Центре психического здоровья.

В некоторых случаях бездействие длилось более года, как, например, в отделе образования Тимирязевского района. Всё это время поставщики, нарушившие условия контрактов, могли беспрепятственно участвовать в новых конкурсах.

По итогам прокурорской проверки 15 должностных лиц привлечены к ответственности. Все выявленные нарушения устранены, а 26 поставщиков внесены в реестр недобросовестных участников, что лишает их возможности участвовать в дальнейшем в тендерах на бюджетные средства.