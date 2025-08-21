Петропавловский городской суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Следствие установило, что трое бывших сотрудников акимата — "К", "Т" и "Д" — действуя группой лиц по предварительному сговору и используя служебное положение, похитили из бюджета более 46 млн тенге.

Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, подсудимые отрицали вину и не раскаялись. Однако государственное обвинение доказало их причастность.

Суд приговорил каждого к реальному лишению свободы сроком от 6,6 до 6,8 лет и постановил взыскать с них ущерб в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.