  • 21 Августа, 18:43

В СКО осудили группу экс-чиновников за хищение в особо крупном размере

В Северо-Казахстанской области осудили бывших сотрудников акимата за хищение 46 млн тенге.

Сегодня, 18:24
Петропавловский городской суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Следствие установило, что трое бывших сотрудников акимата — "К", "Т" и "Д" — действуя группой лиц по предварительному сговору и используя служебное положение, похитили из бюджета более 46 млн тенге.

Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, подсудимые отрицали вину и не раскаялись. Однако государственное обвинение доказало их причастность.

Суд приговорил каждого к реальному лишению свободы сроком от 6,6 до 6,8 лет и постановил взыскать с них ущерб в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.

