В СКО осудили группу экс-чиновников за хищение в особо крупном размере
В Северо-Казахстанской области осудили бывших сотрудников акимата за хищение 46 млн тенге.
Сегодня, 18:24
60Фото: istockphoto
Петропавловский городской суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.
Следствие установило, что трое бывших сотрудников акимата — "К", "Т" и "Д" — действуя группой лиц по предварительному сговору и используя служебное положение, похитили из бюджета более 46 млн тенге.
Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, подсудимые отрицали вину и не раскаялись. Однако государственное обвинение доказало их причастность.
Суд приговорил каждого к реальному лишению свободы сроком от 6,6 до 6,8 лет и постановил взыскать с них ущерб в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.
