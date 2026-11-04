В СКО пытались провезти 13 телефонов под видом продуктов питания в колонию
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В Северо-Казахстанской области сотрудники учреждения №51 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию колонии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Во время проверки автомобиля ВАЗ, который привез продукты питания для столовой учреждения, сотрудники колонии совместно с военнослужащими Национальной гвардии обнаружили семь подозрительных свертков.
Внутри находились 13 мобильных телефонов, SIM-карты, наушники и USB-кабели. Запрещенные предметы были спрятаны в свертках ухищренным способом.
В настоящее время собираются материалы для привлечения лиц, причастных к попытке передачи запрещенных предметов, к ответственности.
В полиции напоминают, что передача запрещенных веществ и предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и специальных учреждениях, влечет административную ответственность.
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