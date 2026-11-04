В СКО пытались провезти 13 телефонов под видом продуктов питания в колонию

В Северо-Казахстанской области сотрудники учреждения №51 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию колонии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Во время проверки автомобиля ВАЗ, который привез продукты питания для столовой учреждения, сотрудники колонии совместно с военнослужащими Национальной гвардии обнаружили семь подозрительных свертков.

Внутри находились 13 мобильных телефонов, SIM-карты, наушники и USB-кабели. Запрещенные предметы были спрятаны в свертках ухищренным способом.

В настоящее время собираются материалы для привлечения лиц, причастных к попытке передачи запрещенных предметов, к ответственности.

В полиции напоминают, что передача запрещенных веществ и предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и специальных учреждениях, влечет административную ответственность.