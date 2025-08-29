Природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области выявила свыше 9 тысяч гектаров лесных массивов, которые не были включены в государственный лесной фонд и фактически оставались без охраны, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, должностные лица Управления природных ресурсов акимата СКО не приняли необходимых мер по переводу этих земель в состав госфонда. В результате леса в нескольких районах региона оказались бесхозными и под угрозой незаконной вырубки.

По требованию прокуратуры была проведена инвентаризация, которая установила факты нарушений в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском и Тимирязевском районах. Уже переведено 46,2 гектара земель в состав Кызылжарского лесного хозяйства, по остальным участкам работа продолжается.

Четыре чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В акимате создана комиссия с участием всех заинтересованных органов и утверждена Дорожная карта по переводу лесных участков в государственный фонд.

Прокуратура подчеркнула, что расширение лесного фонда и усиление мер по охране лесов определены как приоритет государственной политики и будут находиться на особом контроле.