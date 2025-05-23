Северо-Казахстанская область столкнулась с резким всплеском активности клещей в этом году, передает BAQ.KZ со ссылкой на 7152.kz. Теплая весна спровоцировала небывало раннее начало эпидемиологического сезона: первые укусы были зафиксированы уже 28 марта - почти на две недели раньше прошлогоднего старта активности паразитов.

Согласно данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, с начала сезона зарегистрировано 408 случаев укусов клещей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (141 случай). Особенно тревожной выглядит динамика последних двух недель — 161 обращение, что также превышает показатели предыдущей недели.

Но наибольшую обеспокоенность у специалистов вызывает не просто рост числа укусов, а появление первых случаев клещевого энцефалита — серьезного вирусного заболевания, передающегося с укусом паразита. В этом году уже подтверждено 5 случаев энцефалита, тогда как в 2024 году в это время их не было. Три из них — в Петропавловске, два - в Кызылжарском районе.

Главный специалист отдела эпидемиологического надзора Гулида Джакеева призывает жителей региона быть особенно осторожными при выходе на природу, использовать репелленты, носить закрытую одежду и не пренебрегать мерами профилактики. В случае укуса клеща рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью - это может спасти здоровье, а иногда и жизнь.

Специалисты предупреждают: пик активности еще впереди, и ситуация требует особого внимания как со стороны населения, так и служб здравоохранения.