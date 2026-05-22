В СКО запустят завод по переработке люцерны
В Кызылжарском районе продолжается строительство завода по переработке люцерны. Предприятие планируют запустить уже в августе этого года.
Сегодня 2026, 19:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:20Сегодня 2026, 19:20
223Фото: Акимат Северо-Казахстанской области
В Кызылжарском районе реализуют крупный инвестиционный проект по строительству завода по переработке люцерны, передает BAQ.kz.
Когда запустят завод
Запуск нового предприятия запланирован на август текущего года.
Проектная мощность завода составит 60 тысяч тонн гранулированной продукции в год.
Куда будут поставлять продукцию
Основную часть готовой продукции планируют экспортировать в Китай и страны Центральной Азии.
Ожидается, что запуск производства позволит увеличить экспортный потенциал региона и укрепить позиции агропромышленного комплекса.
В рамках реализации проекта в районе создадут новые рабочие места.
Власти отмечают, что запуск завода должен придать дополнительный импульс развитию сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли региона.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 мая
- Клиника сделала заявление после смерти Сауле Базархан
- Остывшие перспективы! Из-за дефицита тепла в Семее медленно обновляется жилой фонд
- "Три часа мы ничего не знали": сноха Сауле Базархан заявила о странных обстоятельствах смерти мамы
- Аэропорт Астаны обратился к горожанам с просьбой