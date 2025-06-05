Сенат Парламента РК одобрил Закон "О территориальной обороне", который впервые формирует чёткую вертикаль управления в сфере территориальной безопасности и создаёт дополнительную правовую основу для мобилизационной готовности страны, передает BAQ.KZ.

Документ предусматривает ряд ключевых нововведений. В частности, впервые на законодательном уровне закрепляется возможность создания добровольных формирований самообороны из числа граждан. Территориальная оборона будет включать не только территориальные войска, но и силы правоохранительных органов, специальные формирования и добровольцев.

Согласно закону, в условиях угроз государство сможет использовать имущество граждан и организаций — здания, транспорт и технику — с обязательной компенсацией по рыночной стоимости.

Также определены полномочия должностных лиц: Президент страны будет принимать решение о проведении сборов, Правительство и Генштаб — координировать действия, а акимы регионов — руководить обороной на местах. Дополнительно закон обязывает крупные предприятия принимать участие в укреплении инфраструктуры и обеспечении защиты критически важных объектов в случае чрезвычайных ситуаций.

Принятые нормы направлены на повышение устойчивости регионов к внешним и внутренним угрозам, оперативное реагирование на кризисные ситуации и вовлечение населения в процессы гражданской обороны.