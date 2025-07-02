В международном аэропорту Адден-Адде в столице Сомали - Могадишо - разбился вертолёт, принадлежащий миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации Сомали (AUSSOM), передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство SONNA.

Сразу после падения воздушное судно загорелось, однако пожарные оперативно локализовали огонь. По предварительным данным, на борту находились восемь человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работать в штатном режиме, меры безопасности были усилены.

Причины аварии пока не раскрываются - ожидается официальное заявление от представителей AUSSOM и авиационных властей Сомали. На месте работают спасатели и следственные группы.

Миссия AUSSOM играет ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе, и авария с её воздушным судном привлекла пристальное внимание международного сообщества.