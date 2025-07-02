В Сомали разбился вертолет с людьми на борту
Причины аварии пока не раскрываются.
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В международном аэропорту Адден-Адде в столице Сомали - Могадишо - разбился вертолёт, принадлежащий миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации Сомали (AUSSOM), передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство SONNA.
Сразу после падения воздушное судно загорелось, однако пожарные оперативно локализовали огонь. По предварительным данным, на борту находились восемь человек. Информация о пострадавших пока не поступала.
Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работать в штатном режиме, меры безопасности были усилены.
Причины аварии пока не раскрываются - ожидается официальное заявление от представителей AUSSOM и авиационных властей Сомали. На месте работают спасатели и следственные группы.
Миссия AUSSOM играет ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе, и авария с её воздушным судном привлекла пристальное внимание международного сообщества.
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