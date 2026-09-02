В составе Правительства Казахстана сменился глава МИД
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровое назначение.
Указом Главы государства Мухтар Бескенулы Тлеуберди назначен министром иностранных дел Республики Казахстан.
В связи с назначением он освобожден от ранее занимаемой должности.
О Мухтаре Тлеуберди
Мухтар Тлеуберди родился 30 июня 1968 года в селе Аксу Сайрамского района Чимкентской области. В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «философ». Владеет казахским, русским, английским, корейским и японским языками.
Большая часть его профессиональной карьеры связана с дипломатической службой. В разные годы Тлеуберди работал в посольствах Казахстана в Южной Корее и Израиле, занимал должность вице-министра иностранных дел, а также представлял Казахстан в качестве посла в Малайзии, Индонезии, Брунее, Филиппинах, Швейцарии, Лихтенштейне и Ватикане.
В 2016 году он стал первым заместителем министра иностранных дел, а с сентября 2019 года по март 2023 года возглавлял МИД Казахстана. В этот период также занимал должность заместителя Премьер-министра.
С августа 2023 года Тлеуберди был Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем страны при международных организациях в Вене.
Таким образом, для Мухтара Тлеуберди нынешнее назначение означает возвращение на пост главы Министерства иностранных дел спустя более трех лет.
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