В составе Правительства Казахстана сменился глава МИД

Мухтар Тлеуберди родился 30 июня 1968 года в селе Аксу Сайрамского района Чимкентской области. В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «философ». Владеет казахским, русским, английским, корейским и японским языками.

Большая часть его профессиональной карьеры связана с дипломатической службой. В разные годы Тлеуберди работал в посольствах Казахстана в Южной Корее и Израиле, занимал должность вице-министра иностранных дел, а также представлял Казахстан в качестве посла в Малайзии, Индонезии, Брунее, Филиппинах, Швейцарии, Лихтенштейне и Ватикане.

В 2016 году он стал первым заместителем министра иностранных дел, а с сентября 2019 года по март 2023 года возглавлял МИД Казахстана. В этот период также занимал должность заместителя Премьер-министра.

С августа 2023 года Тлеуберди был Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем страны при международных организациях в Вене.

Таким образом, для Мухтара Тлеуберди нынешнее назначение означает возвращение на пост главы Министерства иностранных дел спустя более трех лет.