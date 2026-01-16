В соцсетях пассажиры жалуются на задержку рейсов в Атырау
В соцсетях пассажиры массово жалуются на задержку рейсов в аэропорту Атырау, передает BAQ.KZ.
В воздушной гавани города сообщили, что на данный момент из-за погодных условий задержано не более шести рейсов.
– На взлётно-посадочной полосе проводятся очистительные работы. Решения о задержке рейсов принимаются авиакомпаниями в целях обеспечения безопасности полётов в соответствии с требованиями авиационной безопасности. Пассажиры были своевременно уведомлены о задержках, иногородним пассажирам авиакомпании предоставили размещение в гостиницах, – проинформировали в аэропорту.
Здесь также отметили, что аэропорт предпринимает все возможные меры для минимизации неудобств и находится в постоянном взаимодействии с пассажирами и оказывает дополнительную поддержку, предоставляя им напитки и питание.
В ближайшее время ожидается возобновление рейсов.
