В США часть Гранд-Каньона закрыли из-за лесных пожаров
Порядка 500 туристов и сотрудников были эвакуированы
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В США закрыли северную часть национального парка Гранд-Каньон в Аризоне и временно приостановили доступ в Черный Каньон Ганнисона в Колорадо из-за лесных пожаров. Сотни туристов и сотрудников были эвакуированы, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
По словам представителей Бюро по управлению земельными ресурсами, возгорание недалеко от озера Джейкоб разгорелось после серии гроз, обрушившихся на регион в середине недели. Сильный и порывистый ветер быстро распространил пламя - к пятнице площадь пожара достигла 44 квадратных километров. Над каньоном навис густой дым, и порядка 500 человек, находившихся в лагере, были оперативно эвакуированы.
В Черном Каньоне Ганнисона пожар начался 10 июля из-за удара молнии. Там огонь охватил около 6,5 кв. км южной части парка, пожарные службы продолжают бороться с огнем.
Эксперты отмечают, что в условиях высокой температуры, сухой растительности и сильного ветра, вызванного муссонным сезоном, регион остаётся уязвимым для природных возгораний. При этом, сами муссоны, хотя и приносят влагу, также сопровождаются грозами и пыльными бурями, что лишь увеличивает риск пожаров.
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