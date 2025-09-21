В штате Нью-Хэмпшир произошла трагедия на свадебной церемонии. Как сообщает Lenta.ru, 20 сентября вооружённый мужчина ворвался в загородный дом, где проходило торжество, и начал стрелять по гостям, передаёт BAQ.KZ.

Один из присутствующих сумел обезвредить злоумышленника, ударив его стулом по голове. После этого стрелок попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицией.

В результате нападения погиб один человек, ещё как минимум семеро получили ранения. Один пострадавший доставлен в больницу с огнестрельным ранением, остальные травмированы в ходе давки и паники.