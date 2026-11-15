В США назвали подрядчика, связанного с масштабным сбоем в авиасообщении
Четырехчасовой запрет на вылеты из аэропортов страны произошел после работ по замене кабелей и оборудования на объекте Федерального управления гражданской авиации.
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Причиной масштабного сбоя в авиасообщении США стали технические проблемы, возникшие во время планового обслуживания одного из объектов Федерального управления гражданской авиации (FAA). Ответственность за произошедшее министр транспорта страны Шон Даффи возложил на подрядчика — компанию L3Harris.
Как сообщает The Wall Street Journal, работы предусматривали замену медных кабелей на оптоволокно. По словам министра, подрядчик мог установить неисправный маршрутизатор либо допустить ошибки при выполнении работ.
«Сейчас мы пытаемся выяснить, имела ли место некомпетентность. Честно говоря, мы намерены привлечь виновных к ответственности», — заявил Даффи.
Министр пояснил, что техническое обслуживание проводилось в пятницу и не должно было вызвать серьезных нарушений. Однако после замены маршрутизатора устройство начало непрерывно отправлять запросы на подключение другим узлам системы управления полетами — около тысячи запросов каждые 4–5 секунд.
В результате возникли перебои в радиосвязи с воздушными судами и передаче радиолокационных данных. Это привело к сбою в работе авиасообщения: вылеты самолетов из всех аэропортов США были запрещены на четыре часа.
По данным WSJ, компания L3Harris сотрудничает с FAA на протяжении нескольких десятилетий. Представители подрядчика заявили, что оказывают содействие внутреннему расследованию.
«L3Harris со всей серьезностью относится к общенациональному запрету на вылеты и его последствиям для путешественников, авиакомпаний и работы управления воздушным движением», — сообщили в компании.
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