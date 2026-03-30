Крушение самолета в США: что известно на данный момент

Видео крушения самолета American Airlines и Black Hawk показали на CBS

Сегодня 2026, 17:25
скриншот видео
113
Фото: скриншот видео

Телеканал CBS опубликовал новые кадры столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, произошедшего рядом с Вашингтоном в январе 2025 года, передает BAQ.KZ.

На видео зафиксирован момент опасного сближения двух воздушных судов. Судя по кадрам, пассажирский лайнер в последние секунды пытался набрать высоту, чтобы избежать удара, тогда как вертолет продолжал движение по прежней траектории.
 
Авиакатастрофа произошла 29 января 2025 года при заходе самолета на посадку в районе аэропорта имени Рональда Рейгана. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. 
 
В результате погибли все находившиеся на борту - 67 человек. Выживших не было. 

Кто был на борту

Среди погибших - пассажиры, члены экипажа и военнослужащие, находившиеся в вертолете. Также сообщалось, что на борту самолета были представители спортивного сообщества, включая известных фигуристов и тренеров.  ￼

Возможные причины

Расследование продолжается, однако уже установлено, что трагедия могла стать результатом совокупности факторов.
 
По данным CBS и федеральных следователей, в районе аэропорта фиксировались многочисленные опасные сближения самолетов и вертолетов еще до катастрофы. 

Системные проблемы

Эксперты указывают, что трагедия выявила системные сбои в организации полетов.
 
Как отмечает Associated Press, в районе аэропорта годами игнорировались предупреждения о рисках, включая перегруженность воздушного пространства и опасные маршруты вертолетов.  ￼
 
По данным CBS, за несколько лет до катастрофы фиксировались десятки случаев опасного сближения воздушных судов.  ￼

Что сейчас

Расследование продолжается. Специалисты изучают данные бортовых самописцев и действия экипажей, а также работу диспетчеров.
 
Публикация новых кадров может помочь более точно восстановить картину последних секунд перед столкновением.

