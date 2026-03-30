Крушение самолета в США: что известно на данный момент
Видео крушения самолета American Airlines и Black Hawk показали на CBS
Сегодня 2026, 17:25
Сегодня 2026, 17:25Сегодня 2026, 17:25
113Фото: скриншот видео
Телеканал CBS опубликовал новые кадры столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, произошедшего рядом с Вашингтоном в январе 2025 года, передает BAQ.KZ.
На видео зафиксирован момент опасного сближения двух воздушных судов. Судя по кадрам, пассажирский лайнер в последние секунды пытался набрать высоту, чтобы избежать удара, тогда как вертолет продолжал движение по прежней траектории.
Авиакатастрофа произошла 29 января 2025 года при заходе самолета на посадку в районе аэропорта имени Рональда Рейгана. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.
В результате погибли все находившиеся на борту - 67 человек. Выживших не было.
Кто был на борту
Среди погибших - пассажиры, члены экипажа и военнослужащие, находившиеся в вертолете. Также сообщалось, что на борту самолета были представители спортивного сообщества, включая известных фигуристов и тренеров. ￼
Возможные причины
Расследование продолжается, однако уже установлено, что трагедия могла стать результатом совокупности факторов.
По данным CBS и федеральных следователей, в районе аэропорта фиксировались многочисленные опасные сближения самолетов и вертолетов еще до катастрофы.
Системные проблемы
Эксперты указывают, что трагедия выявила системные сбои в организации полетов.
Как отмечает Associated Press, в районе аэропорта годами игнорировались предупреждения о рисках, включая перегруженность воздушного пространства и опасные маршруты вертолетов. ￼
По данным CBS, за несколько лет до катастрофы фиксировались десятки случаев опасного сближения воздушных судов. ￼
Что сейчас
Расследование продолжается. Специалисты изучают данные бортовых самописцев и действия экипажей, а также работу диспетчеров.
Публикация новых кадров может помочь более точно восстановить картину последних секунд перед столкновением.
