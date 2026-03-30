Телеканал CBS опубликовал новые кадры столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk, произошедшего рядом с Вашингтоном в январе 2025 года, передает BAQ.KZ.

На видео зафиксирован момент опасного сближения двух воздушных судов. Судя по кадрам, пассажирский лайнер в последние секунды пытался набрать высоту, чтобы избежать удара, тогда как вертолет продолжал движение по прежней траектории.

Авиакатастрофа произошла 29 января 2025 года при заходе самолета на посадку в районе аэропорта имени Рональда Рейгана. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.

В результате погибли все находившиеся на борту - 67 человек. Выживших не было.

Кто был на борту

Среди погибших - пассажиры, члены экипажа и военнослужащие, находившиеся в вертолете. Также сообщалось, что на борту самолета были представители спортивного сообщества, включая известных фигуристов и тренеров. ￼

Возможные причины

Расследование продолжается , однако уже установлено, что трагедия могла стать результатом совокупности факторов.

По данным CBS и федеральных следователей, в районе аэропорта фиксировались многочисленные опасные сближения самолетов и вертолетов еще до катастрофы.

Системные проблемы

Эксперты указывают, что трагедия выявила системные сбои в организации полетов.

Как отмечает Associated Press, в районе аэропорта годами игнорировались предупреждения о рисках, включая перегруженность воздушного пространства и опасные маршруты вертолетов. ￼

По данным CBS , за несколько лет до катастрофы фиксировались десятки случаев опасного сближения воздушных судов. ￼

Что сейчас

Расследование продолжается. Специалисты изучают данные бортовых самописцев и действия экипажей, а также работу диспетчеров.

Публикация новых кадров может помочь более точно восстановить картину последних секунд перед столкновением.